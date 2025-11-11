В Волгоградской области пресекли попытку перезахоронить солдат вермахта

ВОЛГОГРАД, 11 ноя — РИА Новости. УФСБ сорвало попытку немецких властей перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области, сообщило ведомство.
«В год празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона, направленной на дискредитацию политики Российской Федерации по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков», — говорится в публикации.
Отмечается, что в марте 2025 года посольство ФРГ при участии организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» незаконно эксгумировало останки немецких солдат на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе. Затем планировалось перезахоронить их на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями. По данным ФСБ, мероприятие намеревались транслировать в западных СМИ в канун 9 мая.
После обысков в офисе организации нашли останки неопознанных солдат, а также изъяли квадрокоптер, с помощью которого велись съемки, в том числе возле объектов Минобороны России. УФСБ объявило предостережение представителю немецкой НПО.