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В воду с головой. Врач назвал 6 категорических запретов на пляже

Кишечные инфекции, паразиты, отиты, синуситы, спазмы — все это можно получить при купании. Как этого не допустить?

Источник: Аргументы и факты

Считается, что купание полезно для здоровья. Действительно, водные процедуры закаливают, укрепляют иммунитет, помогают освежиться в жару. Однако все это работает, если соблюдать несложные правила.

Чего не стоит делать, чтобы не свести пользу от купания на нет и не заработать неприятности, aif.ru рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.

Постоянно заглатывать воду

В любой воде, даже соленой, есть микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, если большая их концентрация попадет в организм. Важно при купании не заглатывать воду. Постоянно напоминайте детям, что во время плавания нужно закрывать рот, чтобы вода не попадала в организм. Маленьким детям этот совет выполнить довольно сложно, поэтому выбирайте для купания проверенные места, чтобы рядом не было свалок, предприятий, сливных труб и т. д. На морском побережье — подальше от мест, где в море впадают реки, которые могут нести с собой загрязнения.

Без конца нырять и прыгать в воду

Вода может попадать глубоко в слуховые проходы, вызывать воспаления среднего и внутреннего уха (отиты), которые сопровождаются довольно сильной болью. Помимо проблем с ушами, такое поведение в воде чревато воспалительными заболеваниями гайморовых и лобных пазух — синуситами.

Если появилось ощущение воды в ухе, заложенность, снижение слуха, можно попробовать удалить воду самостоятельно. Для этого нужно попрыгать на той ноге, с какой стороны вода попала в ухо, наклонив голову. Если симптомы не проходят, обратиться к лор-врачу, чтобы предотвратить воспалительный процесс — развитие отитов, которые сопровождаются довольно сильными болями.

Купаться там, где много водоплавающих птиц

В воде могут находиться личинки их паразитов, проникать в организм, в том числе через кожу. Это заболевание («зуд купальщика») довольно тяжело лечится. Также стоит избегать сильно заросших водоемов. Проточная вода безопаснее водоемов со стоячей водой.

Игнорировать таблички с надписью «Купание запрещено»

Плавание в таких «диких» местах чревато не только травмами (на дне могут быть стекла, обломки арматуры и т. д.), но и кишечными инфекциями.

Купаться сразу после еды

Когда человек только поел и сразу же залезает в воду, особенно если она прохладная, то возможен спазм и рвотный рефлекс. Поэтому купаться лучше примерно через 1,5−2 часа после еды. Если обед или ужин был очень плотным, а пища тяжелая (мясо, шашлык и т. д.), которая переваривается долго, то желательно выждать даже больше. На пляж стоит брать с собой только легкие перекусы — соки, фрукты.

Закапываться в песок

Стоит учитывать, что песок, пусть и раскаленный на солнце, далеко не стерилен. Даже в средней полосе от пляжного песка можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление, грибковые заболевания кожи. Особенно влажный и теплый песок — благоприятное место для развития микроорганизмов. А в тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу, например личинки мух и другие. Не говоря уже о том, что в песке могут быть просто острые предметы вроде стекол. Поэтому закапываться в песок точно не стоит, пользы от этого никакой, а риски для здоровья существуют.

Прочитав эти советы, не забудьте рассказать о них детям.