В воду с головой. Врач назвал 6 категорических запретов на пляже

В любой воде, даже соленой, есть микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, если большая их концентрация попадет в организм. Важно при купании не заглатывать воду. Постоянно напоминайте детям, что во время плавания нужно закрывать рот, чтобы вода не попадала в организм. Маленьким детям этот совет выполнить довольно сложно, поэтому выбирайте для купания проверенные места, чтобы рядом не было свалок, предприятий, сливных труб и т. д. На морском побережье — подальше от мест, где в море впадают реки, которые могут нести с собой загрязнения.