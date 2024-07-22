В воду с головой. Врач назвал 6 категорических запретов на пляже

Считается, что купание полезно для здоровья. Действительно, водные процедуры закаливают, укрепляют иммунитет, помогают освежиться в жару. Однако все это работает, если соблюдать несложные правила.
Чего не стоит делать, чтобы не свести пользу от купания на нет и не заработать неприятности, aif.ru рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.
Постоянно заглатывать воду
В любой воде, даже соленой, есть микроорганизмы, которые могут вызвать заболевание, если большая их концентрация попадет в организм. Важно при купании не заглатывать воду. Постоянно напоминайте детям, что во время плавания нужно закрывать рот, чтобы вода не попадала в организм. Маленьким детям этот совет выполнить довольно сложно, поэтому выбирайте для купания проверенные места, чтобы рядом не было свалок, предприятий, сливных труб
Без конца нырять и прыгать в воду
Вода может попадать глубоко в слуховые проходы, вызывать воспаления среднего и внутреннего уха (отиты), которые сопровождаются довольно сильной болью. Помимо проблем с ушами, такое поведение в воде чревато воспалительными заболеваниями гайморовых и лобных пазух — синуситами.
Если появилось ощущение воды в ухе, заложенность, снижение слуха, можно попробовать удалить воду самостоятельно. Для этого нужно попрыгать на той ноге, с какой стороны вода попала в ухо, наклонив голову. Если симптомы не проходят, обратиться к лор-врачу, чтобы предотвратить воспалительный процесс — развитие отитов, которые сопровождаются довольно сильными болями.
Купаться там, где много водоплавающих птиц
В воде могут находиться личинки их паразитов, проникать в организм, в том числе через кожу. Это заболевание («зуд купальщика») довольно тяжело лечится. Также стоит избегать сильно заросших водоемов. Проточная вода безопаснее водоемов со стоячей водой.
Игнорировать таблички с надписью «Купание запрещено»
Плавание в таких «диких» местах чревато не только травмами (на дне могут быть стекла, обломки арматуры
Купаться сразу после еды
Когда человек только поел и сразу же залезает в воду, особенно если она прохладная, то возможен спазм и рвотный рефлекс. Поэтому купаться лучше примерно через 1,5−2 часа после еды. Если обед или ужин был очень плотным, а пища тяжелая (мясо, шашлык
Закапываться в песок
Стоит учитывать, что песок, пусть и раскаленный на солнце, далеко не стерилен. Даже в средней полосе от пляжного песка можно заразиться чесоткой, получить рожистое воспаление, грибковые заболевания кожи. Особенно влажный и теплый песок — благоприятное место для развития микроорганизмов. А в тропических странах в песке могут находиться опасные паразиты, способные проникать под кожу, например личинки мух и другие. Не говоря уже о том, что в песке могут быть просто острые предметы вроде стекол. Поэтому закапываться в песок точно не стоит, пользы от этого никакой, а риски для здоровья существуют.
Прочитав эти советы, не забудьте рассказать о них детям.