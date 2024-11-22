В водопроводе в США нашли анион хлорнитрамида. Он может быть токсичен

Ученые пока не знают достоверно, опасен ли этот побочный продукт. Но такие опасения есть из-за его сходства с другими токсичными химическими веществами. Сам хлорамин часто используется для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды. Существование его побочного продукта было обнаружено около 40 лет назад, но установить, что это именно, удалось лишь с появлением современных методов анализа. Могут потребоваться годы, чтобы выяснить, опасен ли анион хлорнитрамида: ранее он никогда не изучался. При этом был найден во всех взятых пробах воды.