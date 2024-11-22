В водопроводе в США нашли анион хлорнитрамида. Он может быть токсичен

Около трети жителей США получают из кранов водопроводную воду, содержащую ранее неизвестный и, возможно, токсичный химический побочный продукт. Его идентифицировали, и оказалось, что это анион хлорнитрамида — он образуется при обработке воды хлорамином (химикатом, полученным путем смешивания хлора и аммиака). Об этом сообщил новостной канал NBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.
Ученые пока не знают достоверно, опасен ли этот побочный продукт. Но такие опасения есть из-за его сходства с другими токсичными химическими веществами. Сам хлорамин часто используется для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды. Существование его побочного продукта было обнаружено около 40 лет назад, но установить, что это именно, удалось лишь с появлением современных методов анализа. Могут потребоваться годы, чтобы выяснить, опасен ли анион хлорнитрамида: ранее он никогда не изучался. При этом был найден во всех взятых пробах воды.
«Мы нашли его во всех 40 образцах, взятых в десяти системах хлорированной питьевой воды США, расположенных в семи штатах», — сказал Дэвид Вахман, один из авторов исследования и эксперт Агентства по охране окружающей среды.
Хлорнитрамидный анион образуется при распаде хлорамина с течением времени. Согласно исследованию, около 113 млн жителей США получают из своих кранов воду, обработанную хлорамином (химическое вещество используется уже около столетия для дезинфекции воды). Сегодня хлорамин применяют для защиты «остатка» системы — воды, которая остается в трубах в течение нескольких дней после того, как покидает водоочистную станцию. Хлорамину чаще отдают предпочтение перед хлором, поскольку последний также производит побочные продукты, некоторые из которых связывают с риском возникновения онкологических болезней мочевого пузыря.
Теперь ученые будут выяснять степень вероятной токсичности продукта распада хлорамина, который найден в водопроводных системах в США.