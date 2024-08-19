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В VK Видео появилось более 14 тысяч новых авторов

Сервис VK Видео стремительно набирает популярность у российских пользователей. В 2024 году в нем появилось более 14 тысяч новых авторов, а компания помогает всем желающим перенести аудиторию на платформу VK без потерь.

VK Видео стал одним из главных сервисов русскоязычного интернета — число новых авторов в нем непрерывно растет. Каждый день на платформу переходят блогеры-миллионники и начинающие авторы: артисты, спортсмены и эксперты в разных тематических областях.

Вот как распределяется рост среди новых авторов по направлениях (число — процент суммарного времени просмотров новых авторов):

  • развлечения — более 30%;
  • детский и семейный контент — 19%;
  • спорт — 14%;
  • гейминг — 9%;
  • технологии — 7%;
  • образование и культура — 6%;
  • путешествия и отдых — 5%;
  • красота и стиль — 3%.

Компания VK разработала программу поддержки для всех авторов, которые думают о переходе на VK Видео. Все желающие могут получить консультацию по работе с функционалом и помощь в переносе контента — а еще для новых авторов предусмотрены мероприятия и спецпроекты в экосистеме VK. Полную информацию можно получить в сообществе VK Сообщества.

Кроме того, новые авторы могут обучиться основам работы на новой платформе в Школе Авторов VK и Акселераторе авторов VK — специальном комьюнити для развития и общения перспективных авторов. Чтобы попасть в Акселератор, автор должен быть владельцем или администратором сообщества ВКонтакте, канала Дзен или группы в Одноклассниках, где публикуется оригинальный контент.

Чтобы быстро и без потерь перенести свой контент в сервис VK Видео, ВКонтакте советует использовать сервис Video Transfer.