В VK Видео появилось более 14 тысяч новых авторов

Компания VK разработала программу поддержки для всех авторов, которые думают о переходе на VK Видео. Все желающие могут получить консультацию по работе с функционалом и помощь в переносе контента — а еще для новых авторов предусмотрены мероприятия и спецпроекты в экосистеме VK. Полную информацию можно получить в сообществе VK Сообщества.