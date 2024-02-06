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В Вирджинии появился молочный ручей

Специалисты сообщают, что он безвреден.
Источник: Lynchburg Fire Department

UPI пишет, что пожарные в Вирджинии установили причину загадочного побеления ручья недалеко от Хендрикс-стрит. Ей стал засор канализации.

Непроходимость труб в свою очередь привела к переливу молока с местного завода Westover Dairy: из-за засора дренажной линии оно вытекло в ливневую канализацию и попало в ручей.

Пожарные сообщают, что на данный момент засор прочистили и перелив молока прекратился. Местные и государственные чиновники водных ресурсов были проинформированы об инциденте, а в департаменте добавили, что «отходы завода не представляют угрозы для здоровья населения».

Недавно ученые обнаружили одну из самых темных рек в мире. Своему цвету она обязана органическим отходам из джунглей, смываемыми дождями.

Олеся Маевская