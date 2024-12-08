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В Видном новорожденных детей наряжают в новогодние костюмчики

Самые ценные подарки на праздник: в Видновском перинатальном центре малышей кладут в рождественский носок.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Видновский перинатальный центр

В Видновском перинатальном центре рассказали о своей зимней традиции: новорожденных наряжают в тематические костюмы. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Известно, что 1 декабря 2024 года в Видновском перинатальном центре родились 11 малышей. Всех новорожденных сразу же нарядили в новогодние костюмчики — рождественский носок и колпак Санта-Клауса. Родители, в свою очередь, на такие подарочки отреагировали крайне положительно: мамы умилились, ну, а папы хорошенько посмеялись.

Планируется, что до наступления праздника более 500 малышей «нарядят в красивые красные костюмы и выпишут домой в самое волшебное время года».

Такую традицию в Видновском перинатальном центре соблюдают четвертый год подряд. Согласно статистике медучреждения, столь долгожданные новогодние подарки уже получили тысячи семей Ленинского округа и ближайшего Подмосковья.

Наши нарядные малыши серьезные, спокойные и все очень милые. Мамы улыбаются, глядя на свои сокровища. У всех поднимается настроение и ощущение, что Новый год все ближе.

Вера Акулова
палатная медсестра отделения новорожденных

Ранее рассказывали, как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году.