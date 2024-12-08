В Видном новорожденных детей наряжают в новогодние костюмчики

В Видновском перинатальном центре рассказали о своей зимней традиции: новорожденных наряжают в тематические костюмы. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Известно, что 1 декабря 2024 года в Видновском перинатальном центре родились 11 малышей. Всех новорожденных сразу же нарядили в новогодние костюмчики — рождественский носок и колпак Санта-Клауса. Родители, в свою очередь, на такие подарочки отреагировали крайне положительно: мамы умилились, ну, а папы хорошенько посмеялись.
Такую традицию в Видновском перинатальном центре соблюдают четвертый год подряд. Согласно статистике медучреждения, столь долгожданные новогодние подарки уже получили тысячи семей Ленинского округа и ближайшего Подмосковья.
Наши нарядные малыши серьезные, спокойные и все очень милые. Мамы улыбаются, глядя на свои сокровища. У всех поднимается настроение и ощущение, что Новый год все ближе.
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