В Видном новорожденных детей наряжают в новогодние костюмчики

Известно, что 1 декабря 2024 года в Видновском перинатальном центре родились 11 малышей. Всех новорожденных сразу же нарядили в новогодние костюмчики — рождественский носок и колпак Санта-Клауса. Родители, в свою очередь, на такие подарочки отреагировали крайне положительно: мамы умилились, ну, а папы хорошенько посмеялись.