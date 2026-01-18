В Вероне прошла акция протеста против отмены русской культуры

Несколько десятков человек собрались у Филармонического театра накануне открытия нового оперного сезона. Они выразили несогласие с решением отменить участие российского оперного певца. Отмечается, что артиста заменили другим исполнителем после политического давления со стороны украинских дипломатов.
Участники акции вышли с российскими и итальянскими флагами, а также с плакатами против русофобии и культурной цензуры. Во время акции звучали записи оперных арий в исполнении Абдразакова, а также гимн России.
«Это еще один неприемлемый акт цензуры в отношении российских деятелей искусства. Он также касается писателей и спортсменов и служит разжиганию русофобии и воинственной пропаганды руководства ЕС. Мы говорим нет русофобии и упразднению культуры», — заявил принявший участие в акции глава ассоциации «Венето — Россия» Пальмарино Зоккателли.
Ранее, 9 января, во Флоренции отменили выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которое должно было пройти в Teatro del Maggio Musicale 20 и 21 января. Газета La Nazione уточнила, что решение об отмене было принято после обращения украинского посольства во Флоренции. Утверждалось, что в нем грядущее выступление Захаровой было названо неприемлемым.