В Вероне прошла акция протеста против отмены русской культуры

Ранее, 9 января, во Флоренции отменили выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, которое должно было пройти в Teatro del Maggio Musicale 20 и 21 января. Газета La Nazione уточнила, что решение об отмене было принято после обращения украинского посольства во Флоренции. Утверждалось, что в нем грядущее выступление Захаровой было названо неприемлемым.