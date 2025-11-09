В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине

«Что-то мне подсказывает, что нам придется поставлять еще больше электричества из Венгрии… Чтобы с “Дружбой” ничего не произошло, Зеленский», — написал он.
В субботу компания «Центрэнерго» заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. «Укрэнерго», в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, «что делать и говорить», а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.