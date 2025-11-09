В Венгрии выступили с предупреждением Зеленскому после коллапса на Украине

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод «Дружба». Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, «что делать и говорить», а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.