В Венесуэле нашли останки доисторической морской коровы

Находка представляет собой частично сохранившийся скелет морской коровы, жившей в эпоху среднего миоцена (23−11,6 миллионов лет назад). Об этом ученые сообщили в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
На черепе морской коровы были обнаружены следы зубов древнего крокодила, что свидетельствует об атаке хищника. Исследователи предположили, что он был нацелен на морду существа во время нападения. Такую тактику охоты выбирают современные крокодилы для обездвиживания добычи.
Дальнейшее исследование останков показало, что на морскую корову также напала тигровая акула. Возможно, это произошло после смерти существа, останки которого стали пищей для подводных хищников-падальщиков.
«Эта находка — один из редких документально подтвержденных случаев, когда несколько хищников охотились на одну добычу», — рассказали авторы исследования и добавили, что останки морской коровы дает нам уникальное представление о пищевых цепях того времени.
Находка не только раскрывает детали жизни древних морских обитателей, но и указывает на постоянство природы.
Ранее в Айове археологи обнаружили целый скелет мастодонта — родственника мамонта и современных слонов.