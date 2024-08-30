В Венесуэле нашли останки доисторической морской коровы

На черепе морской коровы были обнаружены следы зубов древнего крокодила, что свидетельствует об атаке хищника. Исследователи предположили, что он был нацелен на морду существа во время нападения. Такую тактику охоты выбирают современные крокодилы для обездвиживания добычи.