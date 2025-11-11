В Венесуэле начали готовиться к возможной атаке США

Ранее стало известно, что ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был лично отдан президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечается, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.