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В Венеции существует отдельный остров-кладбище. Видео

Сан-Микеле — не просто остров-кладбище, усеянный надгробиями. Это маленький городок, разделенный на секции для упокоенных католиков, православных и протестантов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Обычно на остров Сан-Микеле отправляются на похоронных гондолах, чтобы проститься с умершими. Однако ходят до него и туристические лодки, ведь на кладбище расположены могилы многих знаменитостей. Например, Сан-Микеле стал последним прибежищем для поэта Иосифа Бродского, антрепренера Сергея Дягилева и музыканта Игоря Стравинского. Подробнее об острове, местных легендах и пугающих приметах рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.