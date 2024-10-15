В Венеции существует отдельный остров-кладбище. Видео

Обычно на остров Сан-Микеле отправляются на похоронных гондолах, чтобы проститься с умершими. Однако ходят до него и туристические лодки, ведь на кладбище расположены могилы многих знаменитостей. Например, Сан-Микеле стал последним прибежищем для поэта Иосифа Бродского, антрепренера Сергея Дягилева и музыканта Игоря Стравинского. Подробнее об острове, местных легендах и пугающих приметах рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.