В Венеции 300 лет назад родился величайший авантюрист 18 века Джакомо Казанова

Но вот ирония судьбы. Если бы Казанова не оказался еще и талантливым писателем, о нем бы забыли. На склоне лет (а он прожил 73 года) он оказался в униженном положении и выбирал между добровольным уходом из жизни и писанием мемуаров. Слава богу, выбрал второе. Его забыли бы через несколько лет после его смерти в 1798 году. Собственно, о нем и забыли, о скромном библиотекаре в замке богемского графа Вальдштейна, где над сварливым характером венецианского старика и его старомодными манерами потешалась даже прислуга.