В Вене началась демонстрация в поддержку Венесуэлы

Десятки участников акции собрались у посольства боливарианской республики на Принц-Ойген-штрассе, они выступают против внешнего вмешательства в дела Венесуэлы и выражают солидарность с народом республики. Как отмечают организаторы, действия США носят агрессивный характер и направлены на установление контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В этом контексте они отмечают возобновление использования Вашингтоном доктрины Монро для оказания давления на государства Карибского региона.