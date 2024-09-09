В Великом Новгороде обнаружили первый средневековый некрополь

«При раскопках церкви Иоанна Предтечи, в Музейном квартале Великого Новгорода, начиная со слоев XVI века, был обнаружен уникальный объект — некрополь. Ранее таких кладбищ обнаружено не было», — сообщили в музее.
По словам заместителя директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петра Гайдукова, археологи изучают погребения новгородцев, которые родились и были крещены в церкви Иоанна Крестителя.
«Найдено уже более 150 погребений в слоях
Ранее археологами на Троицком раскопе в Великом Новгороде была обнаружена нетипичная берестяная грамота, ставшая 1 189 по счету. Как пояснили музейщики, она написана не вдоль бересты, как обычно, а поперек, не имеет в начале традиционного «поклона» к адресату, а наоборот содержит неприятное для него пожелание: «От Прокоши к Нечаеву. Удовися».
На территории Троицкого раскопа планируется построить национальный историко-археологический центр имени Валентина Янина. Проект строительства многофункционального музейного центра для хранения, изучения, реставрации и показа новгородских древностей поддержан на правительственном уровне. Здание фондохранилища будет состоять из пяти этажей, один из которых будет подземным. Центр планируется оснастить высокотехнологичным реставрационным оборудованием. К строительству приступят после того, как археологи завершат изучение культурного слоя на Троицком раскопе.