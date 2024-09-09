В Великом Новгороде обнаружили первый средневековый некрополь

«Найдено уже более 150 погребений в слоях XVI—XIV вв. еков. Постепенно формируется представление об обряде похорон: тело умершего укладывали в уже подготовленную в земле конструкцию: гроб, колоду или саркофаг шириной 40−45 см, покрывали большим листом бересты и закрывали крышкой. Хоронили без всего, в лучшем случае, в погребальной обуви — подобие тапок из кожи, редко в сапогах, вероятно, согласно формуле — “нагим родился, нагим ухожу”, — сказал он.