В Великом Новгороде нашли саблю в ножнах начала XX века

На территории Троицкого раскопа были изучены 19 усадеб, среди которых есть усадьбы второй половины XII века, принадлежащие боярской семье Мирошкиничей. На одной из усадеб была обнаружена мастерская иконописца Олисея Гречина, а на другой — место заседания княжеского и посаднического суда, а также древнейшая славянская книга «Новгородская псалтирь». За годы работы на Троицком раскопе было найдено свыше 480 берестяных грамот и более 70 тыс. предметов, среди которых — монетные клады, древние печати, гусли и множество других уникальных артефактов прикладного искусства X—XV вв. еков.