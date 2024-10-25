В Великом Новгороде нашли саблю в ножнах начала XX века

На Троицком раскопе в Новгородской области нашли хорошо сохранившуюся саблю. Она лежала в колодце конца XIX — начала XX века. Об этом сообщили на странице Новгородского музея-заповедника «ВКонтакте».
Как отметила руководитель Центра археологических исследований Ольга Тарабардина, скорее всего, оружие попало в колодец в послереволюционные годы.
«Ранее подобная находка, также из дренажного колодца, была обнаружена в 1990-е годы на Андреевском раскопе», — напомнила Тарабардина.
Троицкий раскоп в Великом Новгороде был заложен в 1973 году Новгородской археологической экспедицией под руководством В. Л. Янина. Свое название раскоп получил в честь церкви Святой Троицы, расположенной поблизости. К 2022 году общая площадь Троицкого раскопа достигла 8,2 тыс. кв. м. с мощностью культурного слоя до 6 м. Полностью исследованная часть составляет около 7,6 тыс. кв. м.
На территории Троицкого раскопа были изучены 19 усадеб, среди которых есть усадьбы второй половины XII века, принадлежащие боярской семье Мирошкиничей. На одной из усадеб была обнаружена мастерская иконописца Олисея Гречина, а на другой — место заседания княжеского и посаднического суда, а также древнейшая славянская книга «Новгородская псалтирь». За годы работы на Троицком раскопе было найдено свыше 480 берестяных грамот и более 70 тыс. предметов, среди которых — монетные клады, древние печати, гусли и множество других уникальных артефактов прикладного искусства
Ранее на Троицком раскопе студент нашел берестяную грамоту. Контекст и содержание грамоты станут известны после того, как ее изучат и развернут реставраторы: «Сам документ в хорошем состоянии. По буквам, которые видны на внешней стороне, можно предположить, что она содержит четыре или пять строк», — отметил доцент кафедры истории России и археологии Андрей Гринев.