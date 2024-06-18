В Великобритании женщина нашла в ручье редчайшую куклу из свинца

Игрушка одета в лиф и большое расклешенное платье с геометрическими фигурами. У куклы треугольный нос и выпученные глаза. Возле рук сделаны петли, поэтому предполагается, что ее использовали как марионетку, просунув туда веревку. Сзади можно увидеть что-то похожее на ожерелье, которого нет спереди. Куклу относят к постсредневековой археологии (так называют изучение материального прошлого за последние 500 лет).