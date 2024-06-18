В Великобритании женщина нашла в ручье редчайшую куклу из свинца

Женщина ходила по берегу ручья с металлодетектором, и он среагировал. Вода была мутной, поэтому британка не поняла, что обнаружил прибор. Она начала искать предмет на ощупь и нашла куклу из свинца.
В организации, регистрирующей археологические находки под контролем Британского музея, артефакт назвали образцом «фантастической выживаемости». Ранее было зарегистрировано 20 обломков таких кукол, и лишь артефакт британки оказался целым. Вероятно, фигурка не сломалась потому, что лежала в воде.
Игрушка одета в лиф и большое расклешенное платье с геометрическими фигурами. У куклы треугольный нос и выпученные глаза. Возле рук сделаны петли, поэтому предполагается, что ее использовали как марионетку, просунув туда веревку. Сзади можно увидеть что-то похожее на ожерелье, которого нет спереди. Куклу относят к постсредневековой археологии (так называют изучение материального прошлого за последние 500 лет).
Британку ее находка привела в восторг. «Я ощущаю себя особенной, потому что нашла ее: это как Святой Грааль, только в мире кукол. Приятно сохранять историю», — поделилась она.
Женщина планирует подарить фигурку Британскому музею. Артефактом уже заинтересовались коллекционеры из других стран.
Ранее она нашла сотни предметов, включая черепа, зубы, ложку эпохи Тюдоров. Однако своей самой особенной находкой женщина считает именно свинцовую куклу.
Отметим, за последние дни это не единственная новость из области археологии. Так, недавно в Испании была обнаружена табличка с 21 буквой тартессийского алфавита.
Айгуль Сабитова