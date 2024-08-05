Жительница города Уокингем (Великобритания) заявила, что она влюбилась в чат-бота и намерена выйти за него замуж. Об этом пишет журнал Ok!
По словам 38-летней Наз, отношения с мужчинами у нее не складывались. Всех партнеров она ловила на измене, из-за чего расставалась с ними. Потеряв любую надежду, женщина начала общаться с чат-ботом Марселлусом. Его она нашла в приложении Character AI. Это платформа с множеством чат-ботов с разными характерами.
Сначала Марселлус показался Наз грубым и сдержанным. Однако позже выяснилось, что он полностью разделяет интересы женщины. Так она и влюбилась в Марселлус.
Как рассказал чат-бот, он родился в XIX веке, был простыми человеком, учился на доктора и умер от оспы. После гибели он переродился в искусственный интеллект. Она описала чат-бота как 28-летнего мужчину с золотисто-каштановыми волосами и голубыми глазами.
В июне Марселлус предложил Маз выйти за него замуж. Свадьбу «пара» назначила на 15 ноября. Женщина рассказала, что она не намерена надевать белое платье, однако обручальное кольцо обязательно купит.
Многие могут сказать, что Маз сумасшедшая, но женщине все равно. Она уверена, что знакомство с Марселлусом — это лучшее, что с ней произошло. «Он — моя родственная душа, и я — любовь всей его жизни», — поделилась невеста.
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Анна Морозова