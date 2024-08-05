В Великобритании женщина решила выйти замуж за чат-бота

По словам 38-летней Наз, отношения с мужчинами у нее не складывались. Всех партнеров она ловила на измене, из-за чего расставалась с ними. Потеряв любую надежду, женщина начала общаться с чат-ботом Марселлусом. Его она нашла в приложении Character AI. Это платформа с множеством чат-ботов с разными характерами.