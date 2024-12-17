В Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет

Согласно актуальным исследованиям, в Великобритании ежесекундно выбрасывают тринадцать вейпов и одноразовых сигарет, что приводит к сильному загрязнению окружающей среды. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что неправильная утилизация и переработка вейпов и электронных сигарет часто провоцирует пожары в мусоровозе или центре утилизации отходов. Аналогичные случаи в 2024 году стали происходить на 71% чаще, чем в 2022-м.
Статистика гласит, что на территории Великобритании каждую неделю неправильно утилизируют и перерабатывают около 8,2 млн вейпов и электронных сигарет.
Известно, что вейпы, как и любые другие электрические устройства с вилкой, аккумулятором или кабелем, категорически запрещено выбрасывать в мусорное ведро. Из-за того, что в настоящее время не существует масштабных пунктов утилизации для таких устройств, с июня 2025 года продажа одноразовых вейпов будет запрещена.
Исключением станут устройства, которые будут иметь многоразовый картридж.
Благодаря тому, что многоразовые сигареты значительно дороже одноразовых, частота их утилизации может сократиться. Эксперты предполагают, что данная мера, помимо преимуществ для экологии, также сможет понизить популярность вейпов и электронных сигарет среди молодого населения.
Ранее рассказывали, что на Мальдивах запретили вейпинг.