В Великобритании запретят продажу одноразовых электронных сигарет

Известно, что вейпы, как и любые другие электрические устройства с вилкой, аккумулятором или кабелем, категорически запрещено выбрасывать в мусорное ведро. Из-за того, что в настоящее время не существует масштабных пунктов утилизации для таких устройств, с июня 2025 года продажа одноразовых вейпов будет запрещена.