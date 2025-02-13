В Великобритании запретили рекламу джинсов из-за слишком стройных ног модели

В управлении заявили, что лицо модели на снимке не выглядит «худым», а ее руки (хоть они и тонкие) изображены без «каких-либо выступающих костей». Утверждается, что кадр специально сделали под низким углом, чтобы «еще больше подчеркнуть худобу ног и без того стройной модели». При этом на других фото на этом сайте она не выглядит болезненно худой. По мнению экспертов, это доказывает, что бренд намеренно применил ракурс, создающий нереалистичное представление о ее ногах. В управлении заявили, что поза, ракурс и стиль «чересчур подчеркивали стройность ног модели». В итоге бренду запретили распространять рекламу в таком виде.