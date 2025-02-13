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В Великобритании запретили рекламу джинсов из-за слишком стройных ног модели

Эксперты считают, что на рекламном баннере девушка выглядит «нездорово худой». По их мнению, представители бренда специально выбрали ракурс, подчеркивающий ее стройность, пишет The Guardian.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Handout

Речь идет о баннере, который был размещен на сайте Next, с рекламой джинсовых легинсов. На фото была изображена девушка, которая сидит, вытянув одну ногу и согнув вторую в колене. Баннер запретили после жалобы, поступившей в Британское управление по стандартам рекламы (ASA). Там посчитали, что в рекламе намеренно подчеркнули стройность ног модели, а сама девушка выглядит «нездорово худой». ASA пришло к выводу, что маркетинг Next был безответственным.

В управлении заявили, что лицо модели на снимке не выглядит «худым», а ее руки (хоть они и тонкие) изображены без «каких-либо выступающих костей». Утверждается, что кадр специально сделали под низким углом, чтобы «еще больше подчеркнуть худобу ног и без того стройной модели». При этом на других фото на этом сайте она не выглядит болезненно худой. По мнению экспертов, это доказывает, что бренд намеренно применил ракурс, создающий нереалистичное представление о ее ногах. В управлении заявили, что поза, ракурс и стиль «чересчур подчеркивали стройность ног модели». В итоге бренду запретили распространять рекламу в таком виде.

Представители Next в свою очередь заявили, что их цель — продвигать продукт «подлинным и ответственным» способом и что джинсы на сайте рекламируют модели разных размеров. В компании утверждают, что у девушки всего лишь «здоровое и подтянутое телосложение» и что ее внешность не подвергалась цифровой ретуши.

По словам представителей бренда, пропорции модели были «сбалансированными», особенно учитывая ее довольно высокий рост — 175 сантиметров.

При этом они признают, что фото легинсов немного отличается от того, как они выглядят на самом деле. Это сделали для того, чтобы «сохранить акцент на товаре и избежать изменения телосложения модели».

Вообще ASA уже давно следит за тем, как бренды изображают моделей в своей рекламе, и борется с сомнительными изображениями. Например, в 2016 году надзорный орган запретил рекламу Gucci с участием «нездорово худой» модели с «мрачным выражением лица и темным макияжем, особенно вокруг глаз, [из-за которого] ее лицо выглядело изможденным».

Кстати. Джинсы — одежда универсальная, это предмет гардероба есть практически у всех. При этом часто модели настолько похожи, что, выбирая в магазине, можно запутаться. Ранее покупателям объясняли, как отличить мужские джинсы от женских.