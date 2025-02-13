В Великобритании запретили рекламу джинсов из-за слишком стройных ног модели

Речь идет о баннере, который был размещен на сайте Next, с рекламой джинсовых легинсов. На фото была изображена девушка, которая сидит, вытянув одну ногу и согнув вторую в колене. Баннер запретили после жалобы, поступившей в Британское управление по стандартам рекламы (ASA). Там посчитали, что в рекламе намеренно подчеркнули стройность ног модели, а сама девушка выглядит «нездорово худой». ASA пришло к выводу, что маркетинг Next был безответственным.
В управлении заявили, что лицо модели на снимке не выглядит «худым», а ее руки (хоть они и тонкие) изображены без «каких-либо выступающих костей». Утверждается, что кадр специально сделали под низким углом, чтобы «еще больше подчеркнуть худобу ног и без того стройной модели». При этом на других фото на этом сайте она не выглядит болезненно худой. По мнению экспертов, это доказывает, что бренд намеренно применил ракурс, создающий нереалистичное представление о ее ногах. В управлении заявили, что поза, ракурс и стиль «чересчур подчеркивали стройность ног модели». В итоге бренду запретили распространять рекламу в таком виде.
Представители Next в свою очередь заявили, что их цель — продвигать продукт «подлинным и ответственным» способом и что джинсы на сайте рекламируют модели разных размеров. В компании утверждают, что у девушки всего лишь «здоровое и подтянутое телосложение» и что ее внешность не подвергалась цифровой ретуши.
По словам представителей бренда, пропорции модели были «сбалансированными», особенно учитывая ее довольно высокий рост — 175 сантиметров.
При этом они признают, что фото легинсов немного отличается от того, как они выглядят на самом деле. Это сделали для того, чтобы «сохранить акцент на товаре и избежать изменения телосложения модели».
Вообще ASA уже давно следит за тем, как бренды изображают моделей в своей рекламе, и борется с сомнительными изображениями. Например, в 2016 году надзорный орган запретил рекламу Gucci с участием «нездорово худой» модели с «мрачным выражением лица и темным макияжем, особенно вокруг глаз, [из-за которого] ее лицо выглядело изможденным».
Кстати. Джинсы — одежда универсальная, это предмет гардероба есть практически у всех. При этом часто модели настолько похожи, что, выбирая в магазине, можно запутаться. Ранее покупателям объясняли, как отличить мужские джинсы от женских.