В Великобритании выбирают беспозвоночное года

«Они — невоспетые герои планеты: молчаливое большинство, новаторы, мошенники, защитники и молчаливые друзья человека», — таким текстом открывается новость о конкурсе.
Выбрать лучшее беспозвоночное решила газета The Guardian: читателям предлагают присылать названия номинантов прямо на сайт.
Выбрать есть из чего: в мире насчитывается по меньшей мере 1,3 миллиона разных видов существ, лишенных хребта: это и черви, и моллюски, и насекомые, и улитки с кораллами и ракообразными.
Конкурс издание проводит уже во второй раз. В первом, отборочном туре список номинантов не ограничен: любой желающий может подать одного или нескольких кандидатов через форму заявки на сайте.
После этого редакция составит список из 10 видов, получивших наибольшее количество голосов и подробно расскажет про каждый из них с картинками. Затем, во втором туре, нужно будет выбрать лучшее существо из этой десятки.
В прошлом году лидером конкурса стал дождевой червяк: за этого «кандидата от народа» в финале проголосовало 38% пользователей.
Цель конкурса, по словам редакции, простая: рассказать как можно большему числу людей о необычных созданиях, населяющих нашу планету и часто остающихся без внимания (на то, что это подготовка к политическому перевороту в пользу червей, ничего не указывает).
Руководствоваться при номинировании предлагают исключительно личными предпочтениями: это может быть и самое маленькое животное (паразиты миксоспоридии), и 14-метровый гигантский кальмар, и редкий вымерший вид, и самые распространенные существа, от которых зависит наша повседневная жизнь (вроде тех же червей или пчел).
Редакция цитирует американского биолога Эдварда Осборна Уилсона: «Правда в том, что беспозвоночные нужны нам, но мы не нужны им». Сейчас, впрочем, им не помешает голос каждого: предложить любое существо без позвоночника можно до 4 марта.
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