В Великобритании ученые призвали считать бабочек. Зачем им это нужно

В Великобритании начался сезон миграции бабочек на север. Ученые призывают жителей потратить несколько минут, чтобы записать количество и тип бабочек при встрече со стаей. Это поможет отследить изменения ареала. Об этом сообщает The Guardian.
Исследователи из благотворительной организации Butterfly Conservation изучили данные о бабочках за последние 50 лет и выявили явный сдвиг их ареала на север. Они объяснили, что из-за изменения климата многие места, которые раньше были не пригодны для этих видов, потеплели. Сейчас туда устремляются тысячи бабочек.
Например, ареал изменился у красного адмирала (Vanessa atalanta), который теперь живет в Великобритании круглый год. А в Шотландии была замечена весенняя голубянка (Catocala fraxini), численность которой увеличилась на 34%. Распространение павлиньего глаза (Linnaeus) увеличилось на 36%, а краеглазки эрегии (Pararge aegeria) — на 53%. Медведица четырехполосая (Euplagia quadripunctaria), которая ранее встречалась только на юго-западе Англии, была впервые замечена севернее, в Лондоне, во время большого подсчета бабочек в 2021 году.
Доктор Зои Рэндл, старший научный сотрудник службы охраны бабочек, отметила восстановление других видов, таких как Углокрыльница c-белое (Polygonia c-album), численность которой увеличилась на 94%.
При этом эксперт выразила обеспокоенность по поводу видов, специфичных для определенных мест обитания, — они, наоборот, могут столкнуться с проблемами в условиях изменения климата. Например, численность чернушки-эфиопки (Erebia aethiops), обитающей на влажных лугах в горных районах Шотландии, из-за потепления сократилась на 20% с 1979 года.
В прошлом году по всей Великобритании было насчитано более 135 тыс. бабочек, в общей сложности на подсчеты добровольцы потратили почти четыре года. В этом году подсчет бабочек проводится с пятницы 12 июля по воскресенье 4 августа.
Ранее энтомологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН открыли новый вид бабочки на острове Флорес в Индонезии. Новый вид оказался из семейства бражников — это преимущественно сумеречные или ночные бабочки. Описать вид удалось благодаря нескольким экземплярам. Это достаточно крупная оливково-коричневая бабочка с зеленоватыми со светлой каемкой пятнышками на крыльях.