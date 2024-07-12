В Великобритании ученые призвали считать бабочек. Зачем им это нужно

Например, ареал изменился у красного адмирала (Vanessa atalanta), который теперь живет в Великобритании круглый год. А в Шотландии была замечена весенняя голубянка (Catocala fraxini), численность которой увеличилась на 34%. Распространение павлиньего глаза (Linnaeus) увеличилось на 36%, а краеглазки эрегии (Pararge aegeria) — на 53%. Медведица четырехполосая (Euplagia quadripunctaria), которая ранее встречалась только на юго-западе Англии, была впервые замечена севернее, в Лондоне, во время большого подсчета бабочек в 2021 году.