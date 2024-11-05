В Великобритании спасли от вымирания популяцию пауков размером с крысу

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию плавучих болотных пауков вида Dolomedes plantarius. Эти крупные пауки могут вырастать размером с крысу, но не представляют опасности для человека. Об этом сообщает портал The Independent.
Уникальный вид пауков долгое время находился под угрозой исчезновения из-за разрушения естественной среды обитания — болот и водоемов. В 2010 году ученые нашли лишь несколько выживших особей. В 2011 году Честерский зоопарк запустил программу по разведению и возвращению пауков в дикую природу. Специалисты бережно выращивали молодняк, следя за тем, чтобы пауки не навредили друг другу.
Процесс выращивания этих пауков оказался необычайно трудоемким. Чтобы предотвратить каннибализм, детенышей держали в отдельных пробирках и кормили вручную. Команда зоопарка заботилась о каждом из сотен маленьких пауков, ежедневно давая им крошечных мух с помощью пинцета. Когда пауки окрепли, их отправили в естественную среду обитания.
Усилия сотрудников зоопарка принесли плоды: в этом году брачный сезон у болотных плавучих пауков оказался особенно продуктивным. Теперь в популяции пауков насчитывает более 10 тыс. размножающихся самок.
Dolomedes plantarius известны своим внушительным размером: их размах ног может достигать 8 см, а тело покрыто рисунком из светлых полос. Они могут плести паутину диаметром до 25 см и вырастают до размеров, сравнимых с крысой.
Особенность этих пауков заключается в их полуводном образе жизни. Они могут передвигаться по поверхности воды благодаря длинным лапам, покрытым особыми волосками. В их рацион входят насекомые, мелкие рыбы и головастики. Летом их можно встретить в болотных канавах и на трясинах, где они активно охотятся и размножаются.