В Великобритании спасли от вымирания популяцию пауков размером с крысу

Особенность этих пауков заключается в их полуводном образе жизни. Они могут передвигаться по поверхности воды благодаря длинным лапам, покрытым особыми волосками. В их рацион входят насекомые, мелкие рыбы и головастики. Летом их можно встретить в болотных канавах и на трясинах, где они активно охотятся и размножаются.