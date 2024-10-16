В Великобритании раскрыли воровавшую элитный алкоголь «банду шампанского»

Согласно данным Национального комитета по борьбе с преступностью в бизнесе (NBCS), банда происходит из Румынии и ответственна за 60 случаев краж по всей Великобритании.
Обычно банда действовала в группе по три человека, они использовали bluetooth—гарнитуры для связи и предупреждали друг друга, если за ними наблюдали охранники. Они сливались с покупателями, прогуливались по ряду с алкоголем, снимая бутылки шампанского. Затем один из членов банды намеренно запускал работу сигнализации, чтобы отвлечь сотрудников, а другой в это время совершал кражу. Полиция считает, что украденные товары банда переправляла для перепродажи в Европу.
По данным NBCS, группировка попала в поле зрения ведомства в начале 2023 года, но с тех пор они переключились на кражу и другого алкоголя. В настоящий момент только двое членов группы привлечены к уголовной ответственности.
Как указывает издание, банда воспользовалась повышенным спросом на шампанское в материковой Европе. Рост спроса после COVID и неурожая винограда привел к усилению черного рынка этого напитка.
По данным NBCS, они отслеживают 63 организованные преступные группы по всей Великобритании, которые в общей сложности украли товары как минимум на £2,4 млн за пять лет. Из них 26 групп происходят из Великобритании и Ирландии, а остальные в основном из стран Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Европол ликвидировал международную мошенническую группировку, которая продавала подделки под видом премиального французского вина стоимостью €15 тыс. за бутылку. Главарем группировки был 40-летний гражданин России. Он также взят под стражу. Где именно его задержали, не уточняется. Следствие оценивает суммарный заработок группировки в €2 млн.