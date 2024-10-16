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В Великобритании раскрыли воровавшую элитный алкоголь «банду шампанского»

В Великобритании раскрыли группировку преступников, которая специализировалась на краже элитного игристого. Воры, которых прозвали «банда шампанского», украли товаров на сумму £73 тыс. Об этом сообщает Би-би-си (заблокирован на территории России).

Источник: Reuters

Согласно данным Национального комитета по борьбе с преступностью в бизнесе (NBCS), банда происходит из Румынии и ответственна за 60 случаев краж по всей Великобритании.

Обычно банда действовала в группе по три человека, они использовали bluetooth—гарнитуры для связи и предупреждали друг друга, если за ними наблюдали охранники. Они сливались с покупателями, прогуливались по ряду с алкоголем, снимая бутылки шампанского. Затем один из членов банды намеренно запускал работу сигнализации, чтобы отвлечь сотрудников, а другой в это время совершал кражу. Полиция считает, что украденные товары банда переправляла для перепродажи в Европу.

По данным NBCS, группировка попала в поле зрения ведомства в начале 2023 года, но с тех пор они переключились на кражу и другого алкоголя. В настоящий момент только двое членов группы привлечены к уголовной ответственности.

Как указывает издание, банда воспользовалась повышенным спросом на шампанское в материковой Европе. Рост спроса после COVID и неурожая винограда привел к усилению черного рынка этого напитка.

По данным NBCS, они отслеживают 63 организованные преступные группы по всей Великобритании, которые в общей сложности украли товары как минимум на £2,4 млн за пять лет. Из них 26 групп происходят из Великобритании и Ирландии, а остальные в основном из стран Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что Европол ликвидировал международную мошенническую группировку, которая продавала подделки под видом премиального французского вина стоимостью €15 тыс. за бутылку. Главарем группировки был 40-летний гражданин России. Он также взят под стражу. Где именно его задержали, не уточняется. Следствие оценивает суммарный заработок группировки в €2 млн.