В Великобритании раскрыли воровавшую элитный алкоголь «банду шампанского»

Обычно банда действовала в группе по три человека, они использовали bluetooth—гарнитуры для связи и предупреждали друг друга, если за ними наблюдали охранники. Они сливались с покупателями, прогуливались по ряду с алкоголем, снимая бутылки шампанского. Затем один из членов банды намеренно запускал работу сигнализации, чтобы отвлечь сотрудников, а другой в это время совершал кражу. Полиция считает, что украденные товары банда переправляла для перепродажи в Европу.