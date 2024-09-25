В Великобритании прошел традиционный чемпионат по гримасам. Видео

По легенде, в 1267 году на крабовой ярмарке в Эгремонте (Egremont Crab Fair) излишки яблок было решено раздать местным жителям. Правда, из-за того, что плоды были дикими и кислыми, все, кто попробовал их, сильно кривились, искажая лица. Почему-то идея гримасничества тогда сильно понравилась горожанам и, вдохновившись, они решили превратить такую забаву, позволяющую от души посмеяться, в настоящее соревнование по гурнингу. Кстати, в 2024 году необычной традиции «кривляния» исполнилось 756 лет.