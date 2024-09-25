В Великобритании прошел традиционный чемпионат по гримасам. Видео

В Великобритании существует давняя и крайне необычная традиция — соревноваться в том, кто изобразит самую забавную гримасу. Местные леди и джентльмены состязаются в этом деле еще со времен правления Генриха III, проводя настоящие чемпионаты по гурнингу.
Гурнинг — намеренное кривляние, изображение гримас, искажение лица.
В этом году на традиционном чемпионате по гримасам в Эгремонте (Великобритания) судьи уже определили победителей. В мужской категории лучшим в 19 раз стал 52-летний Томми Маттинсон, преодолевший жесткую конкуренцию. 37-летняя Клэр Листер, в свою очередь, одержала победу в восьмой раз подряд в женской категории.
Согласно правилам соревнования, участники должны надеть большой конский хомут, а после — «скорчить» как можно быстрее самую нелепую гримасу. Такой, на первый взгляд, нелепый чемпионат имеет очень богатую и древнюю историю.
По легенде, в 1267 году на крабовой ярмарке в Эгремонте (Egremont Crab Fair) излишки яблок было решено раздать местным жителям. Правда, из-за того, что плоды были дикими и кислыми, все, кто попробовал их, сильно кривились, искажая лица. Почему-то идея гримасничества тогда сильно понравилась горожанам и, вдохновившись, они решили превратить такую забаву, позволяющую от души посмеяться, в настоящее соревнование по гурнингу. Кстати, в 2024 году необычной традиции «кривляния» исполнилось 756 лет.
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