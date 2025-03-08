В Великобритании прошел первый аукцион работ, созданных нейросетями

Разве может робот написать симфонию? А взять чистый холст и превратить его в шедевр? Аукционный дом Christie’s уверен, что могут, и недавние торги это подтверждают, ведь работы, созданные искусственным интеллектом, были проданы за 729 тысяч долларов (65,6 миллионов рублей).
О том, как прошли торги, рассказал портал Artnet. На торгах впервые продавались только работы, сгенерированные нейросетями — хотя, разумеется, у каждой работы был автор, который настраивал генеративные системы.
Среди художников были довольно известные личности в мире цифрового искусства: Александр Ребен, Рефик Анадол, Ботто, Холли Херндон и Мэтт Драйхерст. На торгах были представлены живопись, скульптура, цифровые образы и интерактивные программы.
Этим событием мы хотели подсветить гениальных творцов, раздвигающих границы возможного в мире цифрового искусства.
По мнению Николь, результаты продаж говорят сами за себя: коллекционеры и арт-критики признали, что такие работы уже заняли важную нишу на современном арт-рынке. Всего было продано 28 лотов из 34, а среди покупателей было много новичков — целых 37%. Кроме того, как отмечает Николь, почти половина пришедших была миллениалами или зумерами, что для аукционного дома в новинку: обычно искусство в нем приобретают люди более старшего возраста.
Больше всего денег принесла работа Рафика Анадола «Галлюцинации машины — Сны МКС — А», динамическая цифровая картина, которая обрабатывает изображения со спутников и Международной космической станции в реальном времени — она ушла с молотка за 277 200 долларов (25 миллионов рублей), хотя автор рассчитывал получить в 1,5 раза меньше.
Также крупные суммы принесли работы Херндон и Драйхерста «Эскиз 1 и 2» (Study 1&2 — генеративные работы, на которых нейросеть изобразила Холли Херндон в виде фантастической рыжеволосой воительницы): они были проданы за 94 500 долларов (8,5 миллионов рублей).
Еще один интересный лот был создан прямо во время торгов: Александр Ребен заранее запрограммировал робота-живописца, и тот рисовал полотно в реальном времени, основываясь на ставках: с каждой ставкой он дорисовывал на картину новые детали. В итоге картину продали за 8 190 долларов (737 тысяч рублей).
После торгов Николь заявила, что «столь широкая поддержка общественности по-настоящему вдохновляет: для меня большая честь использовать Christie’s как платформу для диалога о будущем творчества».
Впрочем, ее оптимизм разделяют не все: еще до аукциона разразился громкий скандал. 3000 британских художников подписали открытое письмо с критикой мероприятия: по их мнению, генеративное искусство нарушает закон об авторском праве, поскольку нейросети «обучают» на существующих произведениях, и получается, программы заимствуют чужие творческие решения, а их авторы не получают ни признания, ни отчислений.
Christie’s ответил критикам, что у каждой работы все равно есть автор, который лишь использует нейросети как инструмент, а значит, каждый художник так же отвечает за индивидуальность своей работы и может быть обвиненным в плагиате, как и в мире традиционного искусства.
Художники, участвовавшие в аукционе, тоже дали отпор коллегам. Мэтт Драйхерст заявил, что сводить развитие ИИ к массовой краже — «чрезмерное упрощение, которое показывает непонимание эволюции культуры», а Саша Стайлс указала на то, что в мире, где нейросети и алгоритмы занимают все более значительное место, пора переосмыслить само понятие творчества.
Кстати, проблемы плагиата, авторских прав и нейросетей не ограничиваются миром живописи. Аналогичный вопрос в Великобритании подняли и музыканты: в феврале сразу тысяча деятелей британской музыкальной индустрии записали альбом, на котором вместо музыки — тишина. Эта акция тоже имеет целью выразить протест против развития нейросетей, которое ущемляет права творцов и лишает авторов гонораров.