В Великобритании прошел первый аукцион работ, созданных нейросетями

По мнению Николь, результаты продаж говорят сами за себя: коллекционеры и арт-критики признали, что такие работы уже заняли важную нишу на современном арт-рынке. Всего было продано 28 лотов из 34, а среди покупателей было много новичков — целых 37%. Кроме того, как отмечает Николь, почти половина пришедших была миллениалами или зумерами, что для аукционного дома в новинку: обычно искусство в нем приобретают люди более старшего возраста.