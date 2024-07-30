В Великобритании прошел чемпионат мира по улиточным гонкам. Как это было

В деревне Конгхэм в Англии состоялось необычное соревнование — чемпионат мира по улиточным гонкам. Победитель преодолел трассу длиной 13,5 дюйма (34,29 см) за 4 минуты 5 секунд. В соревнованиях приняли участие 85 «спортсменов», которые поборолись за титул. Об этом сообщает Interesting Engineering.
Трасса представляла собой два круга разных размеров. Улиткам предстояло пройти оба круга и финишировать с внешней стороны. С самого начала гонок наметился фаворит — это улитка по имени Джефф, которая сразу вырвалась вперед и финишировала за 4 минуты 5 секунд, что принесло ей титул.
При этом победителю не удалось побить текущий рекорд, который составляет впечатляющие 2 минуты. При их максимальной скорости — примерно 0,006 мили в час (0,965 км/ч) — этим улиткам потребовалось бы более шести дней, чтобы преодолеть милю.
Победитель получил традиционный трофей, а также должен был получить большой кочан салата-латука, но организаторы забыли вручить его.
Гонки на улитках в Конгхэме также помогли собрать около $640 для местной церкви. Организаторы надеются, что традиция улиточных гонок будет продолжаться еще долгие годы.