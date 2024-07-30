В Великобритании прошел чемпионат мира по улиточным гонкам. Как это было

Трасса представляла собой два круга разных размеров. Улиткам предстояло пройти оба круга и финишировать с внешней стороны. С самого начала гонок наметился фаворит — это улитка по имени Джефф, которая сразу вырвалась вперед и финишировала за 4 минуты 5 секунд, что принесло ей титул.