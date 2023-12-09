В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов

По данным издания, группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что проконсультировалась с экспертами и обнаружила, что фекалии из стаи местных дикий кошек, достигающей почти 100 особей, содержат обнаруживаемые следы плутония и цезия.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие “Селлафилда”, крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб… Но местные протестующие раскритиковали руководителей объекта за то, что они якобы поставили под угрозу близлежащую деревню Сискейл, расположенную менее чем в трех милях от них», — сообщает издание.

Руководство комплекса отвергает эту теорию и заявляет, что бездомные животные, которых местные жители прозвали «атомными котятами», не представляют опасности для населения. При этом по данным издания, которое ознакомилось со внутренними документами, некоторым сотрудникам «Селлафилда» грозили дисциплинарными мерами за кормление кошек, однако из-за того, что так они начинают собираться под офисами.

Сотрудница RAFL рассказала газете, что проблема с радиоактивными кошками стала уже постоянной, и заключается в том, что их распределяют в приюты и семьи, что делать небезопасно. В свою очередь представитель «Селлафилда» заявил, что у них нет оснований полагать, что эти животные могут представлять какой-то вред для своих новых хозяев.

Ядерный комплекс «Селлафилд» находится на севере Англии на побережье Ирландского моря, занимает территорию в шесть квадратных километров. Как сообщала газета Guardian, там расположено крупнейшее на Земле хранилище плутония, а также хранятся ядерные отходы, накопленные за десятилетия разработки ядерного оружия и ввезенные из других стран.