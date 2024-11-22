В Великобритании подруга майнера выбросила диск на 750 миллионов долларов

По данным издания, 39-летний Хауэллс начал заниматься майнингом криптовалюты в 2009 году, свои накопления он хранил на съемном жестком диске. В 2013 году Хауэллс положил диск в пакет, который его бывшая девушка по ошибке выбросила в мусорку. С тех пор мужчина не оставляет попыток найти его на свалке, поскольку при стоимости биткоина в 93,637 долларов цена содержимого того кошелька может составлять более 749 миллионов долларов. Однако городской совет города Ньюпорт, которому принадлежит свалка, не дает Хауэллсу разрешения на проведение раскопок, несмотря на то, что мужчина предлагал потратить четверть суммы из кошелька на благо города. По заявлению Хауэллса, он получил уже десять отказов на свой запрос.