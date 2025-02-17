В Великобритании открыли первый реабилитационный центр для морских черепах

Известно, что сейчас в центре живет морская черепаха по кличке Ракушечник Билл. Специалисты рассказали, что его, дезориентированного и пребывающего в состоянии сильного переохлаждения, обнаружили с большим количеством ракушек на теле. Билла планируют вылечить и вернуть в привычное место обитания, до тех пор он будет проходить реабилитацию.