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В Великобритании открыли первый реабилитационный центр для морских черепах

Причиной тому послужила печальная статистика: за последние годы количество пресмыкающихся, выброшенных на британские пляжи, увеличилось более чем в два раза.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Из-за глобальных изменений климата количество морских черепах, выброшенных на британские пляжи, увеличилось более чем в два раза. Это побудило к созданию первого специализированного реабилитационного центра в Брайтоне (Великобритания), — пишет Sky News.

Сообщается, что пресмыкающиеся сильно страдают от изменений температуры, штормов и сильных океанских течений. Зачастую морские обитатели, дезориентированные в пространстве, попадают в холодные воды северной части Атлантического океана, из-за чего их конечности немеют. Позднее животных находят выброшенными у британских берегов — вдали от их привычных мест обитания.

Согласно статистике, в 2024 году на берегах пляжей Великобритании было обнаружено 35 морских черепах, а в 2022 году — всего 12.

Напомним, что из семи видов морских черепах пять классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения». Чтобы увеличить популяцию этих животных компания SEA LIFE Brighton открыла первый в Великобритании центр реабилитации и репатриации черепах, предоставляющий специализированную помощь.

Черепахи не должны были появиться здесь, в Великобритании. Изменения климата приводят к усилению штормов, а штормы могут сильно дезориентировать черепах, когда они находятся в океане.

Джо Уильямс
куратор SEA LIFE Brighton

Известно, что сейчас в центре живет морская черепаха по кличке Ракушечник Билл. Специалисты рассказали, что его, дезориентированного и пребывающего в состоянии сильного переохлаждения, обнаружили с большим количеством ракушек на теле. Билла планируют вылечить и вернуть в привычное место обитания, до тех пор он будет проходить реабилитацию.

Ранее рассказывали, что морской черепахе с редким заболеванием напечатали на 3D-принтере протез.