В Великобритании открыли первый реабилитационный центр для морских черепах

Из-за глобальных изменений климата количество морских черепах, выброшенных на британские пляжи, увеличилось более чем в два раза. Это побудило к созданию первого специализированного реабилитационного центра в Брайтоне (Великобритания), — пишет Sky News.
Сообщается, что пресмыкающиеся сильно страдают от изменений температуры, штормов и сильных океанских течений. Зачастую морские обитатели, дезориентированные в пространстве, попадают в холодные воды северной части Атлантического океана, из-за чего их конечности немеют. Позднее животных находят выброшенными у британских берегов — вдали от их привычных мест обитания.
Напомним, что из семи видов морских черепах пять классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения». Чтобы увеличить популяцию этих животных компания SEA LIFE Brighton открыла первый в Великобритании центр реабилитации и репатриации черепах, предоставляющий специализированную помощь.
Черепахи не должны были появиться здесь, в Великобритании. Изменения климата приводят к усилению штормов, а штормы могут сильно дезориентировать черепах, когда они находятся в океане.
Известно, что сейчас в центре живет морская черепаха по кличке Ракушечник Билл. Специалисты рассказали, что его, дезориентированного и пребывающего в состоянии сильного переохлаждения, обнаружили с большим количеством ракушек на теле. Билла планируют вылечить и вернуть в привычное место обитания, до тех пор он будет проходить реабилитацию.
Ранее рассказывали, что морской черепахе с редким заболеванием напечатали на 3D-принтере протез.