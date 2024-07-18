В Великобритании одобрили к употреблению мясо, выращенное в лабораторных условиях

На данный момент компания Meatly, занимающаяся производством, получила уже £3,5 млн (~ 400 617 000 рублей) от инвесторов, но в дальнейшем она рассчитывает на привлечение £5 млн (~ 572 310 000 рублей). Потенциально эти средства смогут повлиять на изучение и дальнейшую разработку лабораторного мяса для потребления человеком. Хотя, стоит отметить, что в настоящее время заявки на выращивание мяса для людей все еще находятся на рассмотрении в Агентстве по пищевым стандартам.