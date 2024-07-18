В Великобритании одобрили к употреблению мясо, выращенное в лабораторных условиях

В Великобритании Агентство по охране здоровья животных и растений, а также Департамент окружающей среды одобрили корм для домашних животных с мясом, выращенным в лабораторных условиях.
Известно, что в корм от компании Meatly будут добавлять «искусственную» курицу. Для ее приготовления берут небольшой образец куриного яйца, обогащают его витаминами и аминокислотами, в результате чего получается пастообразная масса. Согласно провеленному опросу, 50% опрошенных владельцев домашних животных кормили бы этим своих питомцев, в то время как 32% ели бы такое «мясо» сами.
На данный момент компания Meatly, занимающаяся производством, получила уже £3,5 млн (~ 400 617 000 рублей) от инвесторов, но в дальнейшем она рассчитывает на привлечение £5 млн (~ 572 310 000 рублей). Потенциально эти средства смогут повлиять на изучение и дальнейшую разработку лабораторного мяса для потребления человеком. Хотя, стоит отметить, что в настоящее время заявки на выращивание мяса для людей все еще находятся на рассмотрении в Агентстве по пищевым стандартам.
Если мы хотим в полной мере реализовать потенциальные преимущества культивируемого мяса, правительство должно инвестировать в исследования и инфраструктуру, необходимые для того, чтобы сделать его [искуственное мясо] вкусным и доступным для жителей всей Великобритании.
Тем временем, Сингапур и Израиль уже одобрили продукты из искусственного мяса для употребления в пищу человеком. Но «инновации» поддерживаются не везде, например, штаты Флорида и Алабама (США) запретили выращивание мяса, поскольку оно угрожает деятельности фермеров и животноводов.
Ранее в Сингапуре для употребления в пищу одобрили 16 видов насекомых. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.
Кристина Корчанова