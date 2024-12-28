В Великобритании нашли уникальный меч эпохи Средневековья

Во время археологических раскопок на англосаксонском кладбище в сельской местности графства Кент (Великобритания) в исключительной сохранности был обнаружен меч VI века, — пишет The Guardian.
Сообщается, что у обнаруженного меча серебряная рукоять с позолотой, украшенная декоративным узором тонкой работы, и лезвие с руническими письменами. Вместе с ним были обнаружены элементы ножен из кожи и дерева и бобрового меха. Профессор Элис Робертс, поделилась, что никогда не видела настолько хорошо сохранившегося артефакта времен VI века.
Известно, что на кладбище Кент, где был найден меч, раскопано лишь 12 захоронений из более чем 200. Эксперты полагают, что на их изучение уйдут годы, но это определенно будет стоить того, ведь в погребениях могут оказаться и другие сокровища.
Археологи рассказали, что в этой же могиле был обнаружен золотой кулон с изображением змеи или дракона. Поскольку такие подвески носили женщины с высоким статусом, считается, что это был ценный подарок на память от родственницы или предка покойного.
Ранее рассказывали, что Голландии нашли редкий деревянный ботинок.