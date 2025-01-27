В Великобритании нашли таинственную «ведьмину бутылку»

16 января сообщалось, что французские археологи нашли десятки захоронений эпохи Римской империи в городе Орлеан. Во многих из них оказались свинцовые таблички с проклятиями, причем как минимум одна из них была написана на ныне исчезнувшем галльском языке. По словам ученых, находки датируются периодом с конца I и до начала III века нашей эры.