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15:24 (мск), источник: РБК Life

В Великобритании нашли редчайшую золотую застежку для платья и статуэтку

Возраст первой составляет около 3000 лет.

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Британский музей внес новые археологические находки в список Portable Antiquities Scheme (PAS) — программы, в рамках которой регистрируются древности, найденные обычными людьми. Среди артефактов — средневековые костяные четки и необычная фигурка, напоминающая о смерти. Об этом сообщает Guardian.

Артефакты были обнаружены Каролиной Наннели прямо на берегу Темзы в Лондоне. Женщина нашла здесь миниатюрную деревянную фигурку, на одной стороне которой был вырезан человеческий череп, на другой — лицо женщины. По мнению исследователей, это отсылка к крылатой фразе Memento mori («Помни о смерти»), которая напоминает о бренности бытия и неизбежности смерти.

Кроме того, на этом месте были найдены вырезанные из кости четки, датируемые примерно 1450 годом. Особенность этого средневекового артефакта заключается в его прекрасной сохранности, несмотря на возраст.

В программу Британского музея также была внесена золотая застежка для платья, найденная кладоискателем Джонатаном Нидэмом на вспаханном поле в Стаффордшире.

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Эксперты установили, что вещь была изготовлена в Ирландии около 3 тыс. лет назад. По мнению специалистов, это редчайшая находка — один из семи экземпляров подобных застежек, обнаруженных в Англии и Уэльсе, и один из наиболее хорошо сохранившихся.

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