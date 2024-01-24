В Великобритании нашли редчайшую золотую застежку для платья и статуэтку

Британский музей внес новые археологические находки в список Portable Antiquities Scheme (PAS) — программы, в рамках которой регистрируются древности, найденные обычными людьми. Среди артефактов — средневековые костяные четки и необычная фигурка, напоминающая о смерти. Об этом сообщает Guardian.

Артефакты были обнаружены Каролиной Наннели прямо на берегу Темзы в Лондоне. Женщина нашла здесь миниатюрную деревянную фигурку, на одной стороне которой был вырезан человеческий череп, на другой — лицо женщины. По мнению исследователей, это отсылка к крылатой фразе Memento mori («Помни о смерти»), которая напоминает о бренности бытия и неизбежности смерти.

Кроме того, на этом месте были найдены вырезанные из кости четки, датируемые примерно 1450 годом. Особенность этого средневекового артефакта заключается в его прекрасной сохранности, несмотря на возраст.

В программу Британского музея также была внесена золотая застежка для платья, найденная кладоискателем Джонатаном Нидэмом на вспаханном поле в Стаффордшире.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259582&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.