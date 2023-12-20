В Великобритании нашли пропавшую более 6 лет назад собаку

В Великобритании найдена собака по кличке Роуз, пропавшая около шести с половиной лет назад. Черный паттердейл-терьер сбежал от своих новых хозяев в течение всего 24 часов после того, как они его завели. Все эти годы питомец жил в в лесу, сообщает агентство UPI.

В конце ноября 2023 года спасателей предупредили о неизвестной собаке, много лет обитавшей в деревне Кроули-Даун в Западном Суссексе. Все это время местные жители кормили ее и пытались чем-то помочь животному. Чтобы выяснить, бездомная эта собака или нет, спасатели установили в этом районе камеры видеонаблюдения и заманили одичавшее животное в безобидную ловушку с мясом.

Когда терьер был пойман, специалисты нашли у нее микрочип и установили, что собаку зовут Роуз, на данный момент ей 12 лет. Около 6,5 года назад она сбежала от новых хозяев и примерно половину своей жизни прожила в лесу.

Хозяева не смогли забрать Роуз обратно к себе домой, однако они были рады узнать, что собака нашлась и здорова. О животном будет заботиться расположенная в Эденбридже служба спасения животных Last Chance Animal Rescue. Там Роуз будет ждать тех, кто решит забрать ее домой.

Ранее в США нашли собаку, которая считалась пропавшей семь лет. Животное исчезло в Техасе, а обнаружено было на днях в другом штате — во Флориде. Идентифицировали питомца благодаря микрочипу с данными хозяина. Узнав, что собака жива и невредима, он купил билет до Флориды и уже несколько дней как воссоединился с любимой собакой.