В Великобритании нашли новый вид динозавра. Он жил 125 млн лет назад

На острове Уайт был найден скелет динозавра, возраст которого составляет около 125 млн лет. Это самый полный скелет динозавра, обнаруженный в Великобритании за последние 100 лет. Об этом сообщается на сайте Портсмутского университета.
Окаменелости динозавра на скалах Комптон-Бэй обнаружил в 2013 году ученый Ник Чейз. Позднее он скончался от рака, и его дело продолжил доктор Джереми Локвуд. Он провел детальный анализ 149 костей и определил, что окаменелости принадлежат ранее неизвестному виду динозавра.
Доктор Локвуд назвал динозавра Comptonatus chasei — в честь места находки, Комптон-Бэй, добавив к названию латинское слово «тонатус», означающее «громоподобный».
Ископаемые следы в этом районе указывают на то, что динозавр мог быть стадным животным, обитавшим в поймах рек.
Изначально считалось, что найденный динозавр был мантеллизавром — травоядным динозавром, обитавшим в Европе во время мелового периода. Однако затем ученые выявили некоторые уникальные черты найденной особи. Например, его нижняя челюсть имела прямой край, а лобковая кость была значительно больше. Это необычное строение могло быть связано с особенностями движения или поддержкой желудка динозавра.
Старший научный сотрудник и палеонтолог из Музея естественной истории доктор Сюзанна Мейдмент, подчеркнула, что останки Comptonatus chasei являются одними из самых полных, которые находили в Великобритании за последние сто лет.
Сообщается, что за последние пять лет на острове Уайт было найдено и описано восемь новых видов динозавров — это больше, чем за весь XX век.
Ранее в США обнаружили окаменелости самого крупного травоядного динозавра. Его назвали Lokiceratops rangiformis — в честь скандинавского бога Локи. Животное принадлежало к группе рогатых динозавров, известных как цератопсиды, которые эволюционировали в конце мелового периода (около 92 млн лет назад). По предварительным оценкам, размер динозавра достигал 22 футов (6,7 м) в длину и весил около 11 тыс. фунтов (около 5 т). Также Lokiceratops обладал самыми крупными и богато украшенными рогами среди всех рогатых динозавров.