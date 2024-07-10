В Великобритании нашли новый вид динозавра. Он жил 125 млн лет назад

Ранее в США обнаружили окаменелости самого крупного травоядного динозавра. Его назвали Lokiceratops rangiformis — в честь скандинавского бога Локи. Животное принадлежало к группе рогатых динозавров, известных как цератопсиды, которые эволюционировали в конце мелового периода (около 92 млн лет назад). По предварительным оценкам, размер динозавра достигал 22 футов (6,7 м) в длину и весил около 11 тыс. фунтов (около 5 т). Также Lokiceratops обладал самыми крупными и богато украшенными рогами среди всех рогатых динозавров.