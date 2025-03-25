В Великобритании нашли клад возрастом 2000 лет. Чем он интересен

В графстве Норт-Йоркшир в Великобритании нашли и изучили один из крупнейших кладов железного века. Анализ показал, что эта находка позволяет по-новому взглянуть на историю становления страны. Об этом сообщает The Guardian.
Клад был найден в поле рядом с деревней Мелсонби в 2021 году. Его обнаружил местный житель Питер Хедс с помощью металлоискателя. Когда он понял, что наткнулся на нечто необычное, он обратился к профессору археологии Тому Муру из Даремского университета, который и помог организовать полноценные раскопки.
Ученые выяснили, что находки связаны с кельтским племенем Бригантов, которое в то время контролировало север Англии.
Среди артефактов — детали повозок и колесниц, 28 ободов для колес, упряжки как минимум для 14 лошадей, церемониальные копья и два богато украшенных котла. Один из них, по мнению археологов, служил чашей для смешивания вина. Некоторые украшения выполнены из кораллов и цветного стекла. Клад оценили в £254 тыс.
Профессор Мур отметил, что находка позволяет переосмыслить историю Великобритании. Он рассказал, что север региона вовсе не был бедным и отсталым — наоборот, северные племена были не менее богаты и имели очень развитые торговые связи. Например, на создание четырехколесных колесниц северян могли вдохновить аналоги из континентальной Европы.
Ранее два кладоискателя-любителя обнаружили клад из 35 золотых и серебряных монет XV века. На всех найденных монетах сохранились изображения монархов, правивших в момент их чеканки. Предположительно, клад был спрятан в начале или середине 1460-х годов. В этот период Шотландия была вовлечена в войну Алой и Белой розы.
До этого ученые разгадали загадку Галлоуэйского клада, который был обнаружен в 2014 году на западе Шотландии. Они расшифровали надпись на одном из четырех серебряных браслетов и выяснили, кому принадлежало сокровище. Пролить свет на эту тайну помогла руническая надпись на браслете, которая гласила: «Это имущество общины». Последняя руна F, отмеченная точками по обеим сторонам, может означать слово feoh — «богатство» или «собственность». Слово Їigna можно интерпретировать как древнеанглийское слово higna, что означает «община». Считается, что первое слово dis может означать слово this — указательное местоимение, которое переводится как «этот», «эта», «это».