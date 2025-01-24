В Великобритании нашли клад с монетами времен Нерона стоимостью ₽12 млн

Во время правления Нерона были убиты его мать и супруга. В 64 году н. э. в Риме произошел серьезный пожар, по одной из версий, Нерон в это время играл на скрипке. В 68 году н. э. отвечавшая за безопасность императора преторианская гвардия свергла его с трона.