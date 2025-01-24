В Великобритании нашли клад с монетами времен Нерона стоимостью ₽12 млн

В неметропольном графстве Вустершир на западе Англии любитель с помощью металлоискателя нашел клад из 1368 монет, большинство из которых оказались серебряными. Клад был зарыт во времена правления древнеримского императора Нерона (54−68 годы н. э.), но некоторые монеты отчеканили еще раньше. Как пишет Live Science, местный музей ведет сбор средств, чтобы выкупить монеты, которые оценили в £100 тыс. ($123,1 тыс., или более чем в 12 млн руб.).
Представитель Музея Вустершира Хелен Лардж заявила в беседе с изданием, что сбор средств идет хорошо, люди хотят, чтобы клад остался в графстве.
Почему клад спрятали, не установили, предположительно, это сбережения обеспеченного фермера, который мог зарабатывать на поставке зерна и скота римской армии. Регион находился на границе Римской империи, вероятно, владелец решил приберечь деньги из-за разгоревшихся конфликтов.
Клад зарыли в глиняном горшке приблизительно в 55 году н.э., в то время Римская империя пыталась взять контроль над Англией. Армия древнеримского императора Клавдия (правил в 41−54 годы н.э.) вторглась в Британию, сопротивление захватчикам продолжилось и во времена Нерона. Римлян могли бы изгнать с острова в 60-е годы н. э. — восстание против них возглавила Боудикка, чей супруг был главой бриттского племени иценов. Однако армии Нерона удалось подавить сопротивление.
Племя иценов находилось под контролем римлян. Муж Боудикки Прасутаг умер в 60 год н.э., не оставив наследников мужского пола. Свои богатства правитель иценов завещал дочерям и Нерону в надежде на защиту семьи. Но планы покойного не были осуществлены, римляне забрали его землю, подвергли родных унижению и ограбили высокопоставленных соплеменников.
Боудикке удалось поднять восстание на территории всей восточной Англии, бунтовщики спалили Камулодун, Веруламий, часть Лондиниума и несколько военных постов. Древнеримский историк Тацит утверждал, что возглавляемые Боудиккой повстанцы уничтожили 70 тыс. римлян и поддерживавших римлян бриттов.
Боудикка считается национальной героиней Англии, ей посвящают книги и фильмы, говорится в энциклопедии Britannica. Например, ее образ воплотила Ольга Куриленко в ленте «Боудикка: Королева воинов» 2023 года (режиссер Джесси Джонсон), у проекта низкий рейтинг на Rotten Tomatoes — на основе 14 рецензий критиков он получил 43%, зрителям картина понравилась еще меньше — 14% на основе более чем 50 оценок.
Во время правления Нерона были убиты его мать и супруга. В 64 году н. э. в Риме произошел серьезный пожар, по одной из версий, Нерон в это время играл на скрипке. В 68 году н. э. отвечавшая за безопасность императора преторианская гвардия свергла его с трона.