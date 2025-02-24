В Великобритании надзирательницу осудили за романтические отношения с заключенным

Тони Коул живет в городе Уэллингборо и работает надзирательницей в местной тюрьме. Точнее, работала до недавнего времени — девушку отстранили от службы за слишком активную переписку с заключенным.
За 5 месяцев 29-летняя Тони успела отправить 28-летнему мужчине, находящемуся под стражей, 4431 сообщение, большинство из которых имели «фривольный или сексуализированный» характер, а некоторые содержали фотографию самой Тони в нижнем белье — рассказали в местной полиции.
Историей поделилось британское издание Mirror. Кроме переписки, Тони Коул успела поцеловаться со своим избранником и посидеть у него на коленях. Теперь за злоупотребление служебным положением девушку саму ждет тюремный срок длиной в один год — но в другой тюрьме.
На суде Коул признала свою вину — кроме заключения она должна выплатить штраф в 187 фунтов (21 тысяча рублей). Поцелуй и тесное общение были лишь самым ярким эпизодом запретных отношений: судя по записям с камер наблюдения, Тони проводила вместе с узником все свободное время.
Впервые о неуставных отношениях стало известно еще в январе 2023 года: начальство вызвало Коул обсудить очередную ночную смену, которую девушка поставила себе сама в обход графика. В этот раз она попала в объектив камеры наблюдения вместе с избранником, который обнимал Тони за талию.
В рамках расследования у Тони изъяли мобильный телефон: помимо интенсивной переписки в нем обнаружили следы по меньшей мере 18 видеозвонков с заключенным.
Проблема заключалась не только в романтическом общении: Тони, например, обещала, что предупредит возлюбленного, если охрана будет «шмонать» его камеру. Детектив, ведущий это дело, объяснил: «Тони Коул знала, что ведет себя неподобающе своей должности, и что ее поведение может стать источником опасности как для нее самой, так и для других охранников и заключенных».
В тюрьме заверили, что это единичный случай, а все остальные сотрудники учреждения работают по «высочайшим профессиональным стандартам» — полиция и руководство тюрьмы выразили уверенность, что наказание послужит предупреждением всем, кто раздумывал нарушить закон аналогичным образом.
Впрочем, для Великобритании это не единичный и даже не самый скандальный случай: ранее 30-летняя надзирательница из тюрьмы Уандсворт в Лондоне и вовсе прославилась тем, что занялась с заключенным сексом в камере, а видео с камер наблюдения утекло в сеть.
Ранее рассказывали про 104-летнюю американку, решившую отметить день рождения в тюрьме — впрочем, в отношения она там ни с кем не вступала.