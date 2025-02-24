В Великобритании надзирательницу осудили за романтические отношения с заключенным

Проблема заключалась не только в романтическом общении: Тони, например, обещала, что предупредит возлюбленного, если охрана будет «шмонать» его камеру. Детектив, ведущий это дело, объяснил: «Тони Коул знала, что ведет себя неподобающе своей должности, и что ее поведение может стать источником опасности как для нее самой, так и для других охранников и заключенных».