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В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге

Так компания хочет найти сотрудников там, где их никто еще не искал.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Многим студентам, которые только что закончили вуз, бывает трудно искать работу. В этом убедилась британская корпорация Essity — крупный работодатель в области здравоохранения и гигиены.

Компания провела исследование, опросив тысячу студентов, и выяснила, что 31% из них испытывает тревогу из-за перспектив поиска работы, а 21% вовсе не знает с чего начать. Теперь Essity предлагает студентам неочевидное решение — начать с туалетной бумаги.

Именно на ней компания теперь печатает объявления о своих вакансиях. Про идею рассказала британская газета The Sun. Гарет Люси, пресс-секретарь Essity, заявил, что цель инновации — заполучить «целый поток талантливых людей, которые в перспективе смогут стать лидерами компании».

Туалетная бумага стала очевидным выбором — Essity является лидером по продажам этого товара в Великобритании, и может не сомневаться, что на таком рекламном носителе ее объявления смогут попасть почти в каждый дом.

«Наше исследование показало, что поиск работы на рядовой должности многих пугает, поэтому мы постарались максимально облегчить этот процесс для потенциальных соискателей», — продолжает рассказывать Гарет. Любой, кого заинтересовала вакансия, может отсканировать QR-код на листке туалетной бумаги и начать процесс трудоустройства прямо в туалете.

Компания уверена, что за счет нового подхода к поиску сотрудников она найдет новые кадры. «Наша цель — не просто привлечь молодежь, но и стать для них местом работы, о котором они всегда мечтали».

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