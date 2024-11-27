В Великобритании начали печатать вакансии на туалетной бумаге

Многим студентам, которые только что закончили вуз, бывает трудно искать работу. В этом убедилась британская корпорация Essity — крупный работодатель в области здравоохранения и гигиены.
Компания провела исследование, опросив тысячу студентов, и выяснила, что 31% из них испытывает тревогу из-за перспектив поиска работы, а 21% вовсе не знает с чего начать. Теперь Essity предлагает студентам неочевидное решение — начать с туалетной бумаги.
Именно на ней компания теперь печатает объявления о своих вакансиях. Про идею рассказала британская газета The Sun. Гарет Люси, пресс-секретарь Essity, заявил, что цель инновации — заполучить «целый поток талантливых людей, которые в перспективе смогут стать лидерами компании».
Туалетная бумага стала очевидным выбором — Essity является лидером по продажам этого товара в Великобритании, и может не сомневаться, что на таком рекламном носителе ее объявления смогут попасть почти в каждый дом.
«Наше исследование показало, что поиск работы на рядовой должности многих пугает, поэтому мы постарались максимально облегчить этот процесс для потенциальных соискателей», — продолжает рассказывать Гарет. Любой, кого заинтересовала вакансия, может отсканировать QR-код на листке туалетной бумаги и начать процесс трудоустройства прямо в туалете.
Компания уверена, что за счет нового подхода к поиску сотрудников она найдет новые кадры. «Наша цель — не просто привлечь молодежь, но и стать для них местом работы, о котором они всегда мечтали».
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