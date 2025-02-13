В Великобритании мужчина с дислексией научился читать

Дислексия — это нарушения в овладении навыков чтения, вызванное нарушением высших психических функций. Человеку с такой патологией физически трудно воспринимать любой текст, так как буквы у него в голове меняются местами, например, вместо «н» он читает «м», «б» вместо «п». Такие люди могут пропускать несколько строк при чтении, путать слова и переставлять их местами в предложении.