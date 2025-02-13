В Великобритании мужчина с дислексией научился читать

В Великобритании 58-летний мужчина Тед Миджли, страдающий дислексией, наконец-то смог прочитать журнал, который был куплен 40 лет назад. Об этом пишет BBC.
Дислексия — это нарушения в овладении навыков чтения, вызванное нарушением высших психических функций. Человеку с такой патологией физически трудно воспринимать любой текст, так как буквы у него в голове меняются местами, например, вместо «н» он читает «м», «б» вместо «п». Такие люди могут пропускать несколько строк при чтении, путать слова и переставлять их местами в предложении.
В молодости Тед приобрел издание Speedway Star, посвященное мотоциклетному спорту. Но долгие годы мужчина мог насладиться только иллюстрациями из журнала, так как с текстами у него не сложилось с самого рождения.
В начальной школе Теду говорили, что он ленится, поэтому не может писать и читать. В средних классах учителя поняли, что у мальчика дислексия, поэтому отправили его учиться в специализированное учреждение, где ему не понравилось.
Тед прогуливал уроки, устроился на работу на текстильную фабрику. Позднее он стал талисманом гоночной трассы Брэдфорд-Спидвей, влюбился в гонки и отучился на механика спидвеев.
Британец путешествовал по всему миру, участвовал в гонках, а потом устроился на работу в компанию, которая изготавливает детали для мотоциклов, — там он работает по сей день.
По словам Теда, желание научиться читать появилось после знакомства с профессиональным мотогонщиком из Австралии. Британец захотел стать его менеджером, но была одна проблема — на такой работе нужно читать электронные письма. Тогда мужчина серьезно взялся за свое обучение.
Тед начал ходить на индивидуальные занятия два раза в неделю. По словам педагога Дункана Ливси, британца было легко обучать, так как он всегда был настроен позитивно.
Первым, что прочитал Тед, стал тот самый выпуск Speedway Star, купленный 40 лет назад. И теперь британец может наслаждаться своим любимым журналом, который до сих пор выпускают еженедельно.
Подробнее узнать о том, что такое дислексия, какие у нее симптомы и как справиться с этим недугом, можно в нашем отдельном материале.