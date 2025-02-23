В Великобритании кошка получила безлимитный и пожизненный проездной

«На случай, если наша усатая путешественница снова захочет отправиться в кошачье приключение, мы решили выдать Тилли ее собственную смарт-карту Cat2Go — с бесплатным проездом по нашей сети на все девять жизней», — сказали сотрудники компании в беседе с хозяином кошки Майклом.