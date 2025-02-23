В Великобритании кошка получила безлимитный и пожизненный проездной

Хозяину кошки, 52-летнему Майклу Харди, пришлось ехать через всю столицу, чтобы забрать ее и привезти домой. Сотрудники железнодорожной компании решили подарить Тилли персональную безлимитную проездную карту. Она может пользоваться ею всю жизнь.
«На случай, если наша усатая путешественница снова захочет отправиться в кошачье приключение, мы решили выдать Тилли ее собственную смарт-карту Cat2Go — с бесплатным проездом по нашей сети на все девять жизней», — сказали сотрудники компании в беседе с хозяином кошки Майклом.
Чтобы воспользоваться проездным, нужно просто приложить его.
Отметим, у кошки есть своя страница в соцсети. На Тилли подписались порядка шести тысяч человек, сообщает New York Post.
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