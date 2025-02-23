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В Великобритании кошка получила безлимитный и пожизненный проездной

Двухлетняя Тилли попала в заголовки газет, проделав на поезде путь от Уэйбриджа в графстве Суррей до вокзала Ватерлоо в Лондоне. Она в одиночку преодолела более чем 17 миль (свыше 27 километров).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Хозяину кошки, 52-летнему Майклу Харди, пришлось ехать через всю столицу, чтобы забрать ее и привезти домой. Сотрудники железнодорожной компании решили подарить Тилли персональную безлимитную проездную карту. Она может пользоваться ею всю жизнь.

«На случай, если наша усатая путешественница снова захочет отправиться в кошачье приключение, мы решили выдать Тилли ее собственную смарт-карту Cat2Go — с бесплатным проездом по нашей сети на все девять жизней», — сказали сотрудники компании в беседе с хозяином кошки Майклом.

Чтобы воспользоваться проездным, нужно просто приложить его.

Отметим, у кошки есть своя страница в соцсети. На Тилли подписались порядка шести тысяч человек, сообщает New York Post.

Кошки, к слову, умиляют и восхищают многих. Однако не все знают, почему у них такой шершавый язык. Ранее мы рассказывали, какие функции он выполняет.