В Великобритании из-за брачного периода жаб закрыли дорогу

В Великобритании на шесть недель (до 23 марта) перекрыли дорогу на улице Чарлкомб в городе Бат, через которую жабы, лягушки и тритоны идут к своим гнездам в брачный период. Как пишет BBC, все это время волонтеры будут патрулировать участок, чтобы по нему не ездили водители. Активисты будут дежурить на дороге более 600 часов. Они собирают жаб, лягушек и тритонов в безлатексных перчатках, чтобы избежать заражения, а затем переносят животных в пункты сбора рядом с озером для размножения.
Сезонный запрет на передвижение по дороге действует с 2003 года. До того, как ввели ограничения, 62% амфибий погибали, пересекая участок. Однако в прошлом году показатель снизился до 6%, тогда эксперты спасли более 3 200 особей.
По словам представительницы группы спасения жаб Чарлкомба Хелен Хоббс, ограничение движения на дороге стало «переломным моментом» для лягушек. Из-за изменений климата предсказать время их пикового передвижения становится все сложнее, поэтому закрытие улицы действительно важно.
Кроме того, это было необходимо, так как последние 30 лет популяция обыкновенной жабы в Великобритании сократилась на 68%. Наиболее опасны для амфибий изменение климата, дороги и потеря среды обитания.
Кстати, весной прошлого года в Петербурге искали волонтеров перед брачным сезоном жаб. Добровольцы перенесли через дорогу тысячу земноводных.