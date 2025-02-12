В Великобритании из-за брачного периода жаб закрыли дорогу

В Великобритании на шесть недель (до 23 марта) перекрыли дорогу на улице Чарлкомб в городе Бат, через которую жабы, лягушки и тритоны идут к своим гнездам в брачный период. Как пишет BBC, все это время волонтеры будут патрулировать участок, чтобы по нему не ездили водители. Активисты будут дежурить на дороге более 600 часов. Они собирают жаб, лягушек и тритонов в безлатексных перчатках, чтобы избежать заражения, а затем переносят животных в пункты сбора рядом с озером для размножения.