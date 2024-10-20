В Великобритании из тюрем выпустят 1100 заключенных

Кроме того, Шабана предлагает наделить мировые суды правом выносить приговоры по более тяжким статьям на срок до одного года, поскольку судебная система в стране тоже не справляется с потоком дел, и многие задержанные подолгу ждут, когда их дело вообще будет рассмотрено.