В Великобритании из тюрем выпустят 1100 заключенных

В сентябре Великобритания поставила рекорд по числу заключенных в тюрьмах: за решеткой в стране оказался 88 521 человек. Британские места лишения свободы переполнились: новых преступников было буквально некуда сажать. Чтобы снизить нагрузку на пенитенциарную систему, правительство приняло решение выпустить часть заключенных на свободу.
Для этого срок заключения по большому числу статей существенно сократили: на 40−50%. На свободу после этого дополнительно вышло 1700 заключенных, а общее число узников снизилось до 86 333.
За минувший месяц, впрочем, оно снова выросло до 87 028, поэтому власти решили освободить еще часть заключенных: в этот раз на свободу выйдет 1100 человек, как пишет ITV.
Впрочем, сокращение сроков заключения в основном касается легких преступлений. Приговоры по статьям, связанным с преступлениями сексуального характера, домашним насилием и терроризмом, сокращаться не будут. Также не будут пересмотрены приговоры по тяжелым статьям со сроком заключения больше 4 лет.
Кроме того, как оказалось, в сентябре 37 заключенных освободили по ошибке — теперь все нарушения устранены, а преступники снова вернулись в тюрьму.
Великобритания продолжит реформировать свою уголовно-исполнительную систему. Еще одна мера, которую предлагает министр юстиции страны Шабана Махмуд, заключается в том, чтобы заменять тюремный срок общественными работами по более тяжким статьям.
Кроме того, Шабана предлагает наделить мировые суды правом выносить приговоры по более тяжким статьям на срок до одного года, поскольку судебная система в стране тоже не справляется с потоком дел, и многие задержанные подолгу ждут, когда их дело вообще будет рассмотрено.
Впрочем, как считают представители Коллегии адвокатов, такая мера может, наоборот, только увеличить число заключенных в тюрьмах, после чего министерству снова придется искать новые решения.
Ранее рассказывали, что в Индии будут сажать в тюрьму мужчин, которые обещали жениться и не сдержали слово.