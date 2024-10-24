В Великобритании девушка отомстила любовнице отца и попала в тюрьму

Девушки опубликовали фотографии женщины на сайте эскорт-услуг, а в качестве контактного телефона оставили номер мужа этой женщины. Элеанор также отправила сообщение дочери жертвы (ее имя не называется) с текстом: «Я сделаю все, чтобы твоя мама никогда не забыла, что сделала с моей семьей». В довершение девушка переслала порнографические снимки женщины ее ничего не подозревающему мужу и бурно высказалась в комментариях на сайте его компании.