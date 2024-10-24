В Великобритании девушка отомстила любовнице отца и попала в тюрьму

В Великобритании 24-летняя девушка по имени Элеанор Браун приговорена к трем годам тюремного заключения за реализацию «изощренного плана мести» любовнице своего отца. Она разместила обнаженные фотографии женщины на сайте эскорт-услуг. Об этом пишет The Sun.
В этой затее ее поддержала старшая сестра, 27-летняя София, которая на тот момент работала в полиции, но, после того как история с местью вскрылась в 2022 году, была уволена со строгим выговором.
Эта история началась в 2012 году, тогда у их отца Джеффа Брауна, которому сейчас 61 год, был роман с замужней женщиной. Измена вскрылась в 2015 году, когда жена Брауна — Сара Браун — обнаружила интимные фото и видео, которыми обменивались ее муж с любовницей.
Супруги сумели спасти брак и продолжили жить вместе. Однако спустя много лет, в 2022 году, их дочери София и Элеанор, которым сейчас 27 и 24 года соответственно, решили отомстить любовнице отца. Возможно, что до этого момента они были не в курсе ситуации, случившейся между родителями.
Девушки опубликовали фотографии женщины на сайте эскорт-услуг, а в качестве контактного телефона оставили номер мужа этой женщины. Элеанор также отправила сообщение дочери жертвы (ее имя не называется) с текстом: «Я сделаю все, чтобы твоя мама никогда не забыла, что сделала с моей семьей». В довершение девушка переслала порнографические снимки женщины ее ничего не подозревающему мужу и бурно высказалась в комментариях на сайте его компании.
Личности мстительниц быстро установили. Софию с позором уволили из полиции Уэст-Йоркшира. Элеанор, как зачинщику мести, которая выполнила задуманный план, теперь приговорили к трем годам заключения за распространение личных изображений без разрешения.
Во всей этой истории примечательно, что супруги Джефф и Сара Браун до сих пор вместе. Издание опубликовало снимок, как они вместе со старшей дочерью прибывают к зданию суда, где завершился процесс по скандальному делу их младшей.
Джефф Браун сказал суду, что он может понять, почему его дочери были «разочарованы», но не понимает, зачем они столь «одержимо» решили разрушить бизнес мужчины, нанеся ущерб его репутации обнаженными снимками жены. Как пишет Mirror, Элеанор изначально отрицала обвинения в распространении личных сексуальных фотографий без согласия, но затем все же признала вину.