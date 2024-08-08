В Великобритании девочке запретили взять имя в честь персонажа «Игры престолов»

Однако, известно, что после того, как мама девочки предала ситуацию огласки в СМИ, ей позвонили из паспортного стола, чтобы сообщить, что проблема решена. И хотя теперь маленькая Кхалиси может получить свой паспорт, ее мама по-прежнему не довольна сложившейся ситуацией. Дело в том, что из-за задержки документов семья не смогла отправиться в долгожданную поездку в Диснейленд, претерпев определенные финансовые проблемы.