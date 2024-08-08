В Великобритании девочке запретили взять имя в честь персонажа «Игры престолов»

В Великобритании шестилетней девочке отказали в выдаче загранпаспорта из-за некорректного имени, выбранного в честь персонажа культового сериала «Игра престолов».
Мама девочки рассказала, что была «совершенно опустошена» после того, как ее дочери Кхалиси не выдали документы, сославшись на то, что первоначально нужно получить одобрение студии Warner Brothers, поскольку им принадлежит торговая марка с именем.
Однако, известно, что после того, как мама девочки предала ситуацию огласки в СМИ, ей позвонили из паспортного стола, чтобы сообщить, что проблема решена. И хотя теперь маленькая Кхалиси может получить свой паспорт, ее мама по-прежнему не довольна сложившейся ситуацией. Дело в том, что из-за задержки документов семья не смогла отправиться в долгожданную поездку в Диснейленд, претерпев определенные финансовые проблемы.
Кстати, в мире Джорджа Р. Р. Мартина, Кхалиси — это не имя, а титул, присуждаемый жене Кхала. Тем не менее, теперь остается только надеяться, что новоиспеченную обладательницу имени сложившаяся ситуация не разозлит и Вестерос останется цел.
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Кристина Корчанова