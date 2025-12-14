В феврале 2025 года Джереми Кларксон раскритиковал действующего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и признался, что предпочел бы видеть на его месте любого другого мирового лидера, включая президента РФ Владимира Путина. Телеведущий назвал Стармера «имбецилом» и выразил уверенность, что российский лидер справился бы с ролью председателя правительства королевства куда лучше.