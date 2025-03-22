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В Ватикане отвергли возможность отречения Папы Римского

Папа Римский Франциск не будет отрекаться от престола несмотря на серьезную болезнь.

Источник: Reuters

Об этом заявил близкий к понтифику аргентинский кардинал Виктор Мануэл Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры в интервью газета Corriere della Sera.

«Не думаю совершенно, чтобы он мог отречься. Это точно нет», — сказал священнослужитель.

По словам кардинала, физически понтифик чувствует себя хорошо, но ему сложно говорить, предстоит долгая реабилитация.

В середине февраля 88-летнего Папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

22 февраля состояние Папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.