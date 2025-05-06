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В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского

В Ватикане аннулировали печать и перстень Рыбака, 2 символа власти папы римского.

Источник: AP 2024

ВАТИКАН, 6 мая — РИА Новости. Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого «перстня Рыбака», принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане, сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий.

«На них символически ставят знак креста», — сказал Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.

Конклав, которому предстоит избрать 267-го главу Католической церкви, откроется в Ватикане в среду вечером. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Правом голоса на конклаве обладают 133 кардинала.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.