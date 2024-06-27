В Вашингтоне растаял памятник Аврааму Линкольну

В выходные дни, 24 и 25 июня, температура воздуха в Вашингтоне поднялась до 37. Из-за такой экстремальной жары у памятника расплавились голова и ноги, которые отделились от тела. Кресло также не выдержало погодные условия и вдавилось в бетонное основание.