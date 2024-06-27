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В Вашингтоне растаял памятник Аврааму Линкольну

Из-за сильных волн жары памятник расплавился.

6фотографий

В столице США в результате экстремальной жары растаял памятник 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна. Об этом пишет Independent.

Статуя высотой 1,83 метра была создана художником из Вирджинии Сэнди Уильямсом в рамках серии «Восковые памятники». Этот монумент является миниатюрной копией памятника Линкольну, который находится на Национальной аллее в центре Вашингтона.

В выходные дни, 24 и 25 июня, температура воздуха в Вашингтоне поднялась до 37. Из-за такой экстремальной жары у памятника расплавились голова и ноги, которые отделились от тела. Кресло также не выдержало погодные условия и вдавилось в бетонное основание.

Уильямс прокомментировал происшествие, рассказав, что температура застывания статуи составила 60, а это означает, что она должна была выдержать высокие температуры.

На данный момент голова статуи находится на реставрации.

Ранее редакция ВФокусе Mail.ru показала, как люди выживают в жару по всему миру.

Анна Морозова