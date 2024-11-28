В Вашингтоне полиция задержала двух коз за непристойное поведение

Полиция города Кент в штате Вашингтон (не том, где столица, а на другом конце США) задержала двух хулиганок, которые вели себя неподобающе и приставали к прохожим. Необычной ситуацию делает то, что задержанные — козы.
Новостью поделился портал Upi.com. Полицейские выложили фото с нарушительницами в патрульной машине выложили в своем инстаграме* с насмешливой подписью: «задержаны за меееееерзкое поведение» (вероятно, так они передразнивали оскорбления, которыми наградили их преступницы).
«Мы не знаем, откуда эти козы взялись и чьи они, но им вскопытилось преследовать людей посреди улицы. Не козните нас, мы обращаемся с ними максимально уважительно. Если же оставить шутки в стороне, нельзя допускать, чтобы на людей в центре города нападали козы» — сообщило полицейское управление.
Неизвестно, что заняло у сотрудников правопорядка больше времени: задержание или множественные языковые шутки, но сейчас у коз все хорошо: их отвезли в местный приют для бездомных животных, где специалисты следят за здоровьем хулиганок и ищут им новых хозяев.
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*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.