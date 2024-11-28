В Вашингтоне полиция задержала двух коз за непристойное поведение

«Мы не знаем, откуда эти козы взялись и чьи они, но им вскопытилось преследовать людей посреди улицы. Не козните нас, мы обращаемся с ними максимально уважительно. Если же оставить шутки в стороне, нельзя допускать, чтобы на людей в центре города нападали козы» — сообщило полицейское управление.